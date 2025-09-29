Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Història

Rei en Jaume Netanyahu

Netanyahu.

Netanyahu. / EP

Bernat Morey Colomar

Santa Eugènia

I és que no n’aprenem. Ara alguns supremacistes volen dedicar l’any 2027 a Jaume I un dels genocides que més mallorquins ha finat. El seu lloctinent Bernat de Santa Eugènia feia proclames per Catalunya per a seduir pobladors. Tenia esclaus mallorquins (els nostres avantpassats) per a regalar i per vendre i, així i tot, no n’aconseguia. Els conqueridors massacraven, es repartien terres i hisendes i se’n tornaven a Catalunya a viure de rendes. I aquí quedaven els jueus administradors, els mallorquins supervivents (més dels reflectits en les cròniques) i els pobres nouvinguts mansos a l’esquena amb la promesa de terra i llibertat que llavors no era tal. Eren serves igual. Això fou la Conquesta. Si volen celebrar Estendards botifarres o brufar genocidis i genocides endavant, però no en el nostre nom. Convidin als Trump- Putin-Netanyahus de torn mem si ens fan promoció com la de Gaza perquè el turisme que tenim ja fa figa de per tot. El nostre vertader Rei en Jaume és Jaume II, fill del Conqueridor perquè tenia, sembla, un poc més de seny. Tot el que avui ens fa falta.

