Un frutero para don Domingo Sanz

Leo con interés y sonrisa ¿pícara? su carta La fruta. El cuestionario de nueve preguntas a responder Sí/No, referentes siete de ellas a la misma.

Casi sin pensar, doña Isabel Díaz Ayuso acude a mi mente... ¿se puede? Sí, madame. Gana usted por mayoría frente a preguntas como qué fruta me gusta más, si la tomo en macedonia, directamente del árbol y cosas así.

Genial. Me río. Qué intríngulis la de su Carta La fruta y qué sinceras, supongo, las respuestas de la mayoría de lectores que se suben al frutero, su frutero, con permiso o sin él.

Frase que pasará a la historia y que, pese a lo mucho que disfruto cuando tomo fruta, hará que piense en la dama en cuestión y en la originalidad de la misiva en cuestión.

Madame Díaz Ayuso la proclamo ganadora del cuestionario, antes que la manzana del Paraíso, el melocotón, la sandía, las uvas, las mandarinas, las peras, las paraguayas, el plátano, los higos, las fresas, los limones, las nectarinas, las naranjas, las moras, los kiwis, el melón, los aguacates y cuanta fruta regale la tierra en forma de planta o árbol frondoso y bien cuidado en riego o lluvia, abono o cariño para que usted, Señora, ayude a una ciudadana como servidora que gusta de la fruta tanto como usted.