Turisme
Confusió amb les cases de lloguer vacacional
Antoni Colomar Marí
Aquests darrers dies els mitjans d’informació i les mateixes autoritats del Govern Balear i dels Consells Insulars estan confonent a l’opinió publicant xifres astronòmiques d’habitatges il·legals de lloguer turístic, ficant en un mateix sac les cases que tenen llicència del Govern Balear i les que no disposen d’aquesta llicència. A ambdues se les taxa «d’il·legals», quan hi ha una gran diferència. M’explicaré: uns van treure la llicència a la Conselleria de Turisme del Govern Balear, després d’arreglar tota la paperassa al corresponent ajuntament i pagar la taxa corresponent per plaça autoritzada, com qualsevol hoteler i els altres, fent-se els «vius», s’han botat la normativa i no han pagat cap dobler.
On és la confusió? Per si no bastàs la burocràcia i paperam de la nostra comunitat autònoma, ara s’ha despenjat el Ministeri de l’Habitatge del Govern Central, exigint que cada casa de lloguer vacacional tengui un Número del Registre Únic que només ells gestionen, tornant a exigir uns requisits que moltes de les cases amb llicència no han pogut aconseguir, per no tenir-la al Registre de la Propietat que no és un requisit legalment obligatori i suposa una forta despesa econòmica.
Per tot el que s’ha exposat, deman a les autoritats del Govern Balear i dels Consells Insular que no creïn més alarma social contra el turisme de lloguer vacacional, distingint les cases amb llicència de les que no en tenen, i al Ministeri de la Vivenda que accepti com a vàlid el número de llicència que ja tenen aquestes cases, des de fa anys i no faci gastar més doblers als petits propietaris, que si lloguen ca seva durant uns mesos és per, una vegada pagats els impostos corresponents, poder completar als seus ingressos familiars.
