Igualtat segons el Conseller Vera
Bernat Morey Colomar
Ay Vera verita vera. Fantàstic! Nostre flamant Conseller d’ Educació presumeix d’anar igualant les prestacions del professorat de la Concertada amb els de la Pública. Imaginem es deu referir a cobrar igual per mateixa feina i a no ser explotats fent hores extres. I amb això coincidim. Tot hom te dret a fer feina amb dignitat. Ara sols falta que els de la Concertada passin un procés d’oposició com els de la pública i tastin mateixos llistats i berenars Formentera i Eivissa inclosa. Els desplaçats fora (tots de la Pública) fan més feina i no cobren ni la meitat. Tampoc són triats a dit i de currículums i de nins millor ni parlar- ne.
Per això ens temem Sr. Vera que el seu concepte de igualtat és ben envetricollat. És pervers. Si aquest ha de ser el seu referent i el del seu Govern que canti na Rita. Siempre a la verita tuya. Ay pena, penita, pena. Fantàstic.
