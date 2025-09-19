La fruta
Domingo Sanz
Lo que sigue es una encuesta íntima, pues solo usted conocerá unos resultados que serán sus propias respuestas, el SÍ o el NO que de manera espontánea le vendrá a la cabeza según vaya leyendo las siguientes frases.
Al leer «La fruta» en el título, en ese primer instante me refiero, no ahora, usted ha pensado en:
1. La última pieza de fruta que ha comido: SI - NO
2. La fruta que más le gusta: SI - NO
3. La fruta que debe comprar en la frutería: SI - NO
4. Una ensalada de frutas: SI - NO
5. Uno o varios árboles frutales: SI - NO
6. Isabel Díaz Ayuso: SI - NO.
7. Pedro Sánchez: SI - NO
8. La palabra «puta»: SI - NO
9. El insulto «hijo de puta»: SI - NO
Tal como están las cosas y próximos a cumplirse los primeros dos años desde que vimos mover los labios a Ayuso en el Congreso y sin necesidad de pensar mal nos pareció que había insultado al presidente del Gobierno, seguramente usted se ha dado cuenta de que con este escrito un tanto raro lo que pretendo es convencer al CIS, o a alguna de las empresas que se dedican a la demoscopia, para que hagan preguntas similares a miles de personas y nos informen de los resultados, si se atreven.
De esta manera podremos conocer hasta qué punto los «malas lenguas» del PP, sumidos en un estado de desesperación que comienza a ser preocupante porque parece irreversible, están siendo capaces hasta de prostituir los significados de las palabras para conseguir que los de Vox mejoren sus resultados en las próximas elecciones.
- Cambio de tiempo brusco en Mallorca: lluvias intensas y desplome térmico este fin de semana
- El hotel Vell Marí cierra en plena temporada tras meses de impagos, cortes de luz, polémicas y obras inacabadas
- Un guardia civil mallorquín que perseguía etarras gana a Hacienda en los tribunales
- Vecinos de Pere Garau sobre la reforma del antiguo cine Metropolitan: “Muy bonita la comisaría, pero necesitamos un centro de salud 24 horas”
- Colas desde las seis de la mañana y entradas agotadas: los estudiantes de Mallorca se rinde ante la primera 'biofesta' del curso
- Absueltos de un delito contra el territorio por construir una caseta y una piscina en Pollença al haber prescrito los hechos
- Un centro de 17 millones de euros con comisaría, escoleta y biblioteca sustituirá al cine Metropolitan en Pere Garau
- Investigado el chófer del tráiler atascado en el centro de Son Servera al multiplicar por nueve la tasa máxima de alcoholemia