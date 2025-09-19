Lo que sigue es una encuesta íntima, pues solo usted conocerá unos resultados que serán sus propias respuestas, el SÍ o el NO que de manera espontánea le vendrá a la cabeza según vaya leyendo las siguientes frases.

Al leer «La fruta» en el título, en ese primer instante me refiero, no ahora, usted ha pensado en:

1. La última pieza de fruta que ha comido: SI - NO

2. La fruta que más le gusta: SI - NO

3. La fruta que debe comprar en la frutería: SI - NO

4. Una ensalada de frutas: SI - NO

5. Uno o varios árboles frutales: SI - NO

6. Isabel Díaz Ayuso: SI - NO.

7. Pedro Sánchez: SI - NO

8. La palabra «puta»: SI - NO

9. El insulto «hijo de puta»: SI - NO

Tal como están las cosas y próximos a cumplirse los primeros dos años desde que vimos mover los labios a Ayuso en el Congreso y sin necesidad de pensar mal nos pareció que había insultado al presidente del Gobierno, seguramente usted se ha dado cuenta de que con este escrito un tanto raro lo que pretendo es convencer al CIS, o a alguna de las empresas que se dedican a la demoscopia, para que hagan preguntas similares a miles de personas y nos informen de los resultados, si se atreven.

De esta manera podremos conocer hasta qué punto los «malas lenguas» del PP, sumidos en un estado de desesperación que comienza a ser preocupante porque parece irreversible, están siendo capaces hasta de prostituir los significados de las palabras para conseguir que los de Vox mejoren sus resultados en las próximas elecciones.