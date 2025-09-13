Sa Coma nauseabunda

Somos vecinos de Sa Coma (Sant Llorenç) y queremos hacer uso de este canal para dar visibilidad a este grave problema que el ayuntamiento no está por la labor a solucionar.

Quiero manifestar mi profunda preocupación y presentar reclamación formal por los siguientes motivos:

1. Olores insalubres procedentes de la depuradora.

La depuradora situada en la avenida de Ses Palmeres, donde poseemos un inmueble, emite de forma constante un olor nauseabundo y pestilente. Consideramos que dicha situación es insostenible e incompatible con un entorno urbano saludable. Exigimos que se adopten medidas urgentes para eliminar estos olores; en caso contrario, nos veremos obligados a interponer una denuncia ante la Conselleria de Sanitat. Consideramos inadmisible que una infraestructura de este tipo se mantenga en el centro de una población residencial.

2. Abandono generalizado de la vía pública.

Cada año, al llegar de Alicante, encontramos una Sa Coma en un estado de abandono creciente. Las aceras están visiblemente sucias desde hace años, y las papeleras son escasas; además, las pocas que existen se encuentran repletas de residuos a mediodía. En comparación con Alicante, Sa Coma presenta una imagen de dejadez y falta de limpieza que perjudica tanto a vecinos como a visitantes.

3. Falta de poda y riesgo en las palmeras.

Las palmeras situadas en la avenida de Ses Palmeres no han sido podadas adecuadamente, con hojas secas cayendo al suelo. Resulta especialmente preocupante que algunas puedan caer sobre el parque infantil de la zona, poniendo en peligro la seguridad de los menores.

Por todo lo expuesto, solicitamos al Ayuntamiento una actuación urgente y sostenida para mejorar el estado de limpieza, salubridad y mantenimiento urbano de Sa Coma. Consideramos inadmisible que los ciudadanos paguemos impuestos equiparables a los de una ciudad como Alicante sin recibir servicios públicos básicos en condiciones mínimamente aceptables.

Sin otro particular, quedo a la espera de una pronta respuesta por parte de este ayuntamiento, y quedo a su disposición para cualquier aclaración que se requiera.