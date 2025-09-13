Quisiera protestar por el malestar que produce el continuo chunda-chunda o pumpum pumpum, similar al ruido de ciertos coches con las ventanas bajadas con el sonido a tope, y que se extiende por la ciudad.

Desde el emprendedor de restauración atrevido que pone su música de fondo continuamente (las personas de pisos adyacentes o bien alquilan o bien venden o bien van al psicólogo y esto último no quiero desarrollarlo mucho), y que impone su música de fondo en la calle, desde la tienda de ropa del emprendedor moderno hasta el hotelero fino, hay una unanimidad que me ha llevado a elucubrar si en esta fase del capitalismo hay cierta relación entre el embrutecimiento, el pumpum pumpum y el consumo y la suelta de pasta en dichos establecimientos.

No solamente Juan Ramón Jiménez era gente sensible, toda la gente tiene su corazón incluso los vecinos de Palma.

Propongo al excelentísimo ayuntamiento que imponga el silencio, rico silencio, en todos los establecimientos de Palma a excepción del Viernes Santo que se podría escuchar La Pasión según San Mateo de Bach.

Quién incumpla, sea sometido a la ordalía del fuego.