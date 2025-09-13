Respuesta al Director General de Pesca sobre las reservas marinas en Baleares

Hace más de 25 años tuvo sentido la creación de las primeras Reservas Marinas «con interés pesquero» en nuestro litoral, ya que suponía un punto inicial en la conservación de nuestro medio marino balear y, un intento de mejora en la explotación de la pesca deportiva y profesional. Hoy en día, ya no es relevante, ni sostenible y carece de una perspectiva de futuro. Crear muchas reservas marinas para seguir pescando nos ha llevado al desánimo actual en la explotación del mar balear sobre todo en zonas próximas a la costa y en los fondos marinos.

La conservación y protección de nuestro medio marino balear pasa por crear mas reservas marinas estrictas, «Integrales» (No-take zones), las cuales no permiten actividad alguna de extracción, explotación, ni perturbación, permitiendo la regeneración de toda la fauna y flora de forma natural. Sólo aplicando este tipo de protección podremos ser eficaces en preservación del valor más importante que tienen estas islas, sus aguas marinas y su biodiversidad.

Actualmente, disponemos en porcentaje de menos de un 0,1 % de estos espacios marinos protegidos integrales en nuestro mar balear, lo que no permite trasladar las especies en cantidad y calidad de estos lugares al resto de zonas marinas continuas. Cabría pensar, en llegar a un porcentaje entre un 10% al 30% de todas nuestras aguas, con este tipo de protección antes del año 2030, De esta forma, pueden verse favorecidas muchas zonas adyacentes que se beneficiarían de dichos espacios protegidos en un aumento de las especies que pueden ser explotadas para la pesca.

Miremos hacia el futuro, con la necesidad de proteger y priorizar la mejora de la calidad de nuestras aguas marinas como hace varias décadas siempre tuvimos en nuestro mar balear.