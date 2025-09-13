Comerç
Queixes de ventes?
Bernat Morey Colomar
Coneixem tendes que no havien venut tan com enguany i tot producte bo i diferenciat. El turista ha canviat. Cerca més autenticitat. Te millor gust.
Però, fas una volta per qualsevol zona turística o per Palma i tot són faralaes. Suc a rompre, tovalloles indignes, toritos. I volen això encara? Per tot arreu se menja millor que aquí i a millor preu. Llavors que fa un turista un poc viu? Cuina ell. Dali qualitat i comoditat i ja veuràs com pagarà. Ara, beneit molt ja no ho és.
Conclusió o se tira, crema i toma tot l’obsolet o perdem caché any rere any. Turista senzill no significa barater o curt. Sovint significa que no se deixa enganar. És urgent aspirar a ser altra cosa més digna, no tan marxanda, del que som ara i no veiem cap indici ni timó per a canviar res. Se cobra però no se governa. Laisez faire, laissez passer tots fent s’animal, en el mateix merder.
