Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política

Comença l’espectacle

Josep Serra Pujol

Inca

La segona part, per ser més concrets ja que la primera ja l’em vist i suportat malgrat que els actors, tenint en compte els seus curriculums (manco aquells que han estat manipulats), feien pensar que assitiriem a una representació amb un argument aspre però amb contingut.

Malhauradament, el que ens han oferit no té res a veure amb les més elementals normes de l’educacció i la empatia que s’esperava d’un elenc de personatges que tenen la responsabilitat de que l’obra en acabar no hagi agradat a ningú, només els fugurants i a la claca respectiva.

Potser és el moment, abans de que la cosa no vaigi a més (que serà dificil), que el cap de l’Estat convoqui els primers actors a l’hora i els exigeixi que respectin el guió que no contempla els insults i les vexacions personals que es creuen i que els retraten.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents