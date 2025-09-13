Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Convivència

Cans

Rayomonde Calbo Laffitte

Palma

No tenc res en contra dels cans però trob que a Palma n’hi ha massa. Amb aquests dies de tanta calor fa oi passejar pels carrers de la zona anomenada «Bons Aires» on visc. L’olor d’orina canina exacerbada per a la xafogor estival és realment insuportable. A més convé mirar on hom posa els peus si no vol trepitjar el regal que l’amo de l’animal no s’ha molestat en recollir. Una autèntica vergonya.

I què dir de tots els baixos dels edificis, faroles, arbres compixats que donen a la ciutat un aspecte de deixadesa. Crec que molts d’aquests animals, serien més feliços a fora vila sobretot els més grossos, que vivint dins l’espai tancat d’un pis de Palma.

És cert que el ca s’ha convertit en un membre més de la família però crec que seria convenient controlar-ne el seu nombre. He sentit a dir que a Palma hi ha més cans que al·lots. Per tant jo opin que així com pagam un impost municipal de circulació pel nostre cotxe seria adient posar-ne un prou important per tinença de ca. Crec que alguns s’ho pensarien abans de conviure dins un espai reduït amb més d’un d’aquests animals. És evident que el manca de civisme, en general d’una minoria, altera d’una manera desagradable el compartir de l’espai públic i la degradació del seu aspecte.

He llegit en alguna ocasió que algunes persones són partidàries de prohibir totalment la tinença de cans a les grans ciutats, per ventura una opinió una mica extremada.

