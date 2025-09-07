Demografia
La superpoblació, el turisme massiu i la immigració amenacen la cohesió
Sebastià Barceló Castillo
Seleccion dues frases del diari amb el mateix ordre que apareixen:
1. El PP comença el curs polític amb propostes, centrat en els principals reptes de les Illes. Marga Prohens, Presidenta. La realitat és que s’inicia amb la proposta de llei per derogar la Llei de la Memòria Democràtica.
2. Els poderosos mai no han tengut tant de poder d’extinció i de manipulació. Antoni Vidal Ferrando, poeta.
Qui diu veritat i qui menteix?
En la meva opinió un dels principals reptes, interrelacionats, són:
Afrontar la superpoblació, derivada del turisme massiu i de la immigració. És el que diu el sociòleg Carlos Baeza. «No estam preparats per atendre aquesta bomba demogràfica».
Des de fa dècades els especialistes en demografia, sociologia i ecologia venen avisant que el ritme de creixement de la població, sumat al del turisme és insostenible, altera la cohesió social, destrueix el territori i exhaureix els recursos.
Miquel Servera, Doctor en Ecologia i professor jubilat de la UIB, ja ho va denunciar fa 25 anys. També, molt abans, va avisar que el monocultiu, en el nostre cas del turisme, condueix a la decadència biològica d’un territori i a la llarga a fer-lo inhabitable per als humans. La vida sostenible es basa en la diversitat i en l’exploració d’economies circulars i en petita escala. És clar que l’economia i la política de les Balears es mouen en direcció oposada.
Tanmateix, el que em preocupa més és el deteriorament de la cohesió i la desintegració social. Qualsevol col·lectivitat humana estable i pacífica és basa en unes condicions:
- El sentit de pertinença a la comunitat per la majoria dels seus membres. Quants residents senten aquesta pertinença?
- El coneixement de les persones amb les que es manté relació.
- El desenvolupament d’actituds positives, com la confiança i l’empatia.
- La creença que el que és bo per als que formen part de la teva comunitat serà bo per a la societat.
- La justícia social i la promoció de la igualtat econòmica. Estam patint una fase de creixent desigualtat i marginació.
El sentit de pertinença es basa en saber i apreciar que compartim un país, una llengua, una història, una cultura i unes lleis. Per tant, s’han de conèixer. I per garantir la integració dels nouvinguts la societat ha de facilitar els mitjans perquè la integració sigui possible. I, també conscienciar als residents de la seva necessitat, promovent les actituds i les conductes adients.
