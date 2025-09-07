FUTUR
Un món millor
Honorat Domènech Ferrer
El gran (a estones) Plutarc de Queronea, adscrit pel historiadors al platonisme mitjà, deia que sí, que hi ha el Bé, que fonamenta i manté cohesionat l’univers, però que en el «món sublunar», el món de la multiplicitat, del dolor i de la mort, hi havia una altra potència, maligna, un semidéu, que el dominava i que ell anomenava «Hades».
Observant la situació del món actual, d’abominables crims de guerra amb la complicitat dels Estats Units i d’alguns països europeus, i de fam i de misèria en una altra part, podríem tendir a donar la raó a Plutarc, només que la potència que domina el «món sublunar» no és sobrenatural sinó ben natural i té el nom d’interessos econòmics i materials dels qui el dominen.
Quan va caure la Unió Soviètica i els països socialistes de l’Est, vàrem saber que tendria males conseqüències per les classes obreres i populars dels altres països, però pensàvem que la lluita continuaria i no crèiem que s’arribàs a una situació com l’actual, en què, en els països més avançats, aquestes classes, a canvi d’un cert benestar material, han acceptat que se’ls infongués un escepticisme total sobre la possibilitat de construir una alternativa racional al desordre present.
Però no es pot mai desesperar, i de fet la majoria de les religions i filosofies consideren la desesperança com un pecat. I podem esperar que la dominació irrestricta del gran capital, una vegada perduda la por del comunisme, sobre les societats occidentals, acabarà ultrapassant els límits tolerables per la majoria i provocarà la seva rebel·lió. De fet, ja es poden observar els primers símptomes d’aquesta entre una joventut sense treball estable i sense futur, que, encara que de moment mal dirigida, acabarà trobant el camí cap al món millor que somiaven els seus avis.
