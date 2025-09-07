Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FUTUR

Un món millor

Honorat Domènech Ferrer

Palma

El gran (a estones) Plutarc de Queronea, adscrit pel historiadors al platonisme mitjà, deia que sí, que hi ha el Bé, que fonamenta i manté cohesionat l’univers, però que en el «món sublunar», el món de la multiplicitat, del dolor i de la mort, hi havia una altra potència, maligna, un semidéu, que el dominava i que ell anomenava «Hades».

Observant la situació del món actual, d’abominables crims de guerra amb la complicitat dels Estats Units i d’alguns països europeus, i de fam i de misèria en una altra part, podríem tendir a donar la raó a Plutarc, només que la potència que domina el «món sublunar» no és sobrenatural sinó ben natural i té el nom d’interessos econòmics i materials dels qui el dominen.

Quan va caure la Unió Soviètica i els països socialistes de l’Est, vàrem saber que tendria males conseqüències per les classes obreres i populars dels altres països, però pensàvem que la lluita continuaria i no crèiem que s’arribàs a una situació com l’actual, en què, en els països més avançats, aquestes classes, a canvi d’un cert benestar material, han acceptat que se’ls infongués un escepticisme total sobre la possibilitat de construir una alternativa racional al desordre present.

Però no es pot mai desesperar, i de fet la majoria de les religions i filosofies consideren la desesperança com un pecat. I podem esperar que la dominació irrestricta del gran capital, una vegada perduda la por del comunisme, sobre les societats occidentals, acabarà ultrapassant els límits tolerables per la majoria i provocarà la seva rebel·lió. De fet, ja es poden observar els primers símptomes d’aquesta entre una joventut sense treball estable i sense futur, que, encara que de moment mal dirigida, acabarà trobant el camí cap al món millor que somiaven els seus avis.

