Polideportivo Son Moix

Mensaje para el alcalde

Imagen de exterior del Polideportivo Son Moix.

Imagen de exterior del Polideportivo Son Moix.

Mar Herrero

Palma

Este es un mensaje para el alcalde. Soy una usuaria del polideportivo Son Moix. Hace cinco meses hubo una avería con una cañería que nos inutilizó los baños y duchas de la tercera planta, los baños de la primera planta, y el ascensor.

Pues bien. Cinco meses después, SEGUIMOS IGUAL. VERGÜENZA DE AYUNTAMIENTO, Y VERGÜENZA DE ALCALDE Y SU EQUIPO.

Ayer me incorporé después de las vacaciones, y para rematar el tema, el aire acondicionado de una de las clases estaba estropeado. A juzgar por la lentitud con que se hacen las cosas, seguramente, tardarán un año en repararlo, si es que lo hacen. Y todo esto, con una temperatura de más de 35 grados dentro de la estancia.

Ayer también vi a un señor con muletas subiendo por las escaleras, ya que el gimnasio principal está en la primera planta, y las clases dirigidas en su mayoría en la tercera.

Sinceramente, he llegado a pensar que quieren ustedes deshacerse de las personas incapacitadas, ya que es imposible llegar a los gimnasios o a las clases si no es por las escaleras.

Por qué he de pagar una cuota de 48 euros mensuales si me están dando un servicio deficiente e incompleto?

Hablo en nombre de muchos usuarios , y exigimos una inmediata solución al tema. Muchas gracias.

