Este es un mensaje para el alcalde. Soy una usuaria del polideportivo Son Moix. Hace cinco meses hubo una avería con una cañería que nos inutilizó los baños y duchas de la tercera planta, los baños de la primera planta, y el ascensor.

Pues bien. Cinco meses después, SEGUIMOS IGUAL. VERGÜENZA DE AYUNTAMIENTO, Y VERGÜENZA DE ALCALDE Y SU EQUIPO.

Ayer me incorporé después de las vacaciones, y para rematar el tema, el aire acondicionado de una de las clases estaba estropeado. A juzgar por la lentitud con que se hacen las cosas, seguramente, tardarán un año en repararlo, si es que lo hacen. Y todo esto, con una temperatura de más de 35 grados dentro de la estancia.

Ayer también vi a un señor con muletas subiendo por las escaleras, ya que el gimnasio principal está en la primera planta, y las clases dirigidas en su mayoría en la tercera.

Sinceramente, he llegado a pensar que quieren ustedes deshacerse de las personas incapacitadas, ya que es imposible llegar a los gimnasios o a las clases si no es por las escaleras.

Por qué he de pagar una cuota de 48 euros mensuales si me están dando un servicio deficiente e incompleto?

Hablo en nombre de muchos usuarios , y exigimos una inmediata solución al tema. Muchas gracias.