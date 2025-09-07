I.A.
Del barullo inteligente
Mª Dolores Vázquez Rovira
La INTELIGENCIA, habilidad del ser humano para resolver, aprender y tantas cosas, instalada en el cerebro para que actúe en distintas conexiones difíciles para ese mismo ser, parece menospreciada o de «segunda mano» con la modernidad o cursilería de la I.A.=Inteligencia Artificial, qué sí, lo resuelve casi todo o muchas cosas con técnicas que la INTELIGENCIA de PRIMERA, pone en marcha para nuestro servicio. Gracias.
Los grados de inteligencia podrían ser del 1 al 10, para facilitar el asunto, o calificarse en superior, media, inferior o nula ya en casos de enfermedad que se deba respetar para dignidad de tal ser humano.
¡Qué inteligente...! dicen algunos.
Oye, tú ¿eres tonto?
Pues seré tonta o no, pero me cuesta aceptar que la INTELIGENCIA pueda ser Artificial por mayúscula que sea.
Por ejemplo y fácil: La PERLA natural que se forma a veces en el interior de moluscos como los mejillones u ostras, lo es por eso mismo, la naturalidad con que obtiene su habilidad para SER. Y se valora después hasta el extremo de haberlas que no tienen precio. ¡Qué joya!
La Perla artificial que curiosamente desarrolla la Inteligencia de primera, o sea, la humana, tiene un buen ejemplo en Manacor, las Majórica, cuna también de la gran JOYA que es -fue- el tenista Rafael Nadal por su deporte tan INTELIGENTE y de primera.
No a la I.A. en su nominación -similar a algo de segunda mano-, pero sí en o a lo que se destine con el nombre de técnica, virguería, habilidad y más. Sobre todo si se aplica en medicina ante cualquier enfermedad que pueda por ahora con la gran INTELIGENCIA o de Primera que en grados menor a mayor poseemos todos.
Díficil asunto, lo sé, pero «tiquismiquis» si lo soy referente a estas cosas en la lectura o el habla.
