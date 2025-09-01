Las sonrisas políticas

Leo la prensa sin malas intenciones, pero a veces cuento las cosas que se parecen y me sale que Prohens y Bonet son líderes en el número de veces que aparecen sonriendo cada vez que me tropiezo con ellos en los medios.

De Bonet no recuerdo haberlo pillado nunca con un gesto serio. En cambio, a ella sí, pero siempre en el mismo trance: el de los encuentros inevitables con el presidente Sánchez. ¡Ni que estuviera en un funeral!

O quizás sufre por lo mal que lo van a pasar los menores que llegarán desde Canarias por culpa de que existe España.

Hablando de Ábalos y demás dijo Prohens que Sánchez le resulta «cada día más insoportable», pero sigo sin que me cuadren tantas sonrisas de ella y de él tratándose de imágenes que supongo aleatorias, por muy fotogénicas que se pretendan. ¿Habrá gatos encerrados?

Pensaba en estas cosas mientras esperaba en Son Espases y, mira por dónde, ha sido lo mal que soporta Prohens las corrupciones aún presuntas en el PSOE lo que me ha llevado a escribir en Internet «Son Espases PP» y, sin más pistas, la primera noticia se titula «Son Espases, la macro investigación que vinculó a Baleares con la financiación ilegal del PP», de noviembre de 2021, cuando el Tribunal Supremo confirmó la última condena por aquella gran corrupción. Para entonces, ya hacía más de una década que Prohens había sido elegida diputada del PP por primera vez.

Si Prohens ha sido capaz de soportar las sentenciadas corrupciones de un PP que conoce muy bien, tenemos derecho a sospechar que sus sonrisas de hoy sirven para ocultar corrupciones presuntas en algunos contratos de los que adjudica su gobierno.