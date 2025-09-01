Inmigració
De menors. Corretjades cristianes?
Bernat Morey Colomar
Les xifres de repartiment de menors del Gobierno serien justes amb Pais Bascs i Catalunya. I aquí ja en tenim 600 en una nau de sols per 40, tirats com animals. Tenim també milers de places turístiques de merda i suc que ens degraden i degraden la resta. Gestió feresta com la de l’habitatge o la de majors, que es imposible que no sigui aposta. Si no fem lloc no ens n’enviaran i encara podrem atacar. Si no fem cases podrem llogar més car. Si no fem residències la gent haurà de mal vendre el pis per pagar el que hauria de ser gratuït. Negoci, misèria i maldat sobre majors i familiars que no s’ho mereixen. Avui i aquí necessiten 500 places de menors, 50 mil vivendes de protecció i moltes residències de majors i de joves. I mentre? Al Palau Son Vent, als quarters abandonats, a les places de toro- tortura, a les esglésies i convents construïts pel poble (els faria més cristians).
Expropiem les cases i pisos als Bancs que ens deuen des 2007 (més interessos) i al cap d’uns anys tots tornats als propietaris. Tot xaletarro nyarro, o xaletum pixum en il·legal tomat però primer public i llogat. Mai amnistia. Igual sobren més de 100 mil places turístiques. Si les llevem fem un favor al sector i ens fem un favor a tots. Que aquestes conilleres sub- hoteleres que avui crien gatons a pèrdues siguin per a treballadors i migrants. Se les mereixen més. Un dèspota Bon Jesús ho marcaria tot a corretjades. Ja ens ho tirà en cara Aurore Dupin- Geoge Sand fa 200 anys. Donem més importància als porcs (i als miserables) que a les persones.
