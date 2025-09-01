Ja n’hi ha prou

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concentración en Palma para apoyar al movimiento de la Global Sumud Flotilla, la delegación en la isla apoya a los barcos que han zarpado desde el puerto de Barcelona hacia Gaza

Concentración en Palma para apoyar al movimiento de la Global Sumud Flotilla, la delegación en la isla apoya a los barcos que han zarpado desde el puerto de Barcelona hacia Gaza / Manu Mielniezuk

Carles Valentí Aguiló

Palma

Quan llegeixo articles als diaris o notícies per la ràdio o la televisió sobre el genocidi i ara l’ús de la fam com a estratègia per eliminar la població palestina del mapa per part de l’Estat d’Israel, tots coincideixin en què ja no troben paraules per descriure el que està passant i molt menys per expressar el que sentim davant l’horror d’una massacre que s’està produint i que veim en directe a través del mitjans de comunicació i les xarxes socials.

Mentre escric l’article escolt per la ràdio que s’han produït dos nous atacs a un hospital de Gaza, provocant la mort de personal sanitari i d’almenys 6 periodistes palestins, els únics testimonis d’aquesta matança que està duent a terme el Govern de Netanyahu amb el suport dels Estats Units, la complicitat d’Europa i el silenci del món.

Ahir 31 d’Agost van sortir una flota de 40 vaixells cap a Gaza amb persones valentes i compromeses en la pau i la justícia al món. Cal seguir alçant la veu, pressionant i denunciant el que està passant a través de qualsevol mitjà que tenguem al nostre abast per què acabi aquest malson. Deixem de consumir productes d’Israel ! Els pots reconèixer a través de l’app «No thanks». Pau, justícia i llibertat pel poble palestí.

Tracking Pixel Contents