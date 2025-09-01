Internacional
Els sionistes
Honorat Domènech Ferrer
Carles Marx, el «Doctor Roig» com l’anomenava la premsa de Londres on s’havia refugiat, va donar forma al «materialisme històric», una eina molt útil per analitzar les societats, si s’empra amb flexibilitat i intel.ligència, diferent del «materialisme dialèctic», una espècie del materialisme metafísic feliçment superat. I Carles Max era, com és sabut, alemany i jueu.
I moltes altres gran figures de la cultura universal eren alemanys, o de llengua alemanya, i jueus, com Einstein, Freud, Stefan Zweig, Kafka, Mahler, Husserl, fundador de la «fenomenologia», etc.
El sionisme afirmava, per la seva part, que els jueus eren una nació, i va lluitar per la formació d’un estat jueu. Ho va aconseguir quan el 1948 l’ONU li va reconèixer el dret de construir un estat hebreu, l’actual Israel, a una part de Palestina, no tota, puix que també hi havia d’haver un estat palestí.
Ara bé, ha aconseguit Israel, amb els seus més de setanta-cinc anys d’existència, donar a la cultura universal figures de primeríssima magnitud comparables amb les dels jueus alemanys que hem citat? Evidentment que no, i, des d’aquest punt de vista el sionisme, juntament amb l’horror nazi, ha significat una important pèrdua cultural.
Quan es va començar a rumorejar que els nazis exterminaven els jueus deportats a l’Est, aquells varen convidar la Creu Roja a visitar Auschwitz, que no hi trobà res que dir. I ara vèim que Israel també ha convidat alguns «influencers» a visitar les zones de repartiment d’aliments a Gaza, convenientment seleccionades per endavant, que tampoc no hi han trobat res a dir. I han après els sionistes tantes altres coses dels seus botxins nazis, que seria impossible detallar-les totes en tan poc espai.
