Del bermudas a la bicicleta

Leo con ilusión la sección de Cartas al Director cuando las hay. La del sábado 23, ayer, referente a «Moda» titulada Calcetines, chanclas y achaques, de Daniel Perelló, me hizo sonreír y recordar. ¿Qué? La época en que el periodista y químico Matías Vallés dedicaba su sabiduría gramatical y ocurrente a los pantalones bermudas, imprescindibles en los veranos de ahora, antes y siempre. Su lectura era genial. Quizá vuelva convertida por ejemplos en los pantalones del cicling-ciclista con Vueltas, Giros o Tours.

Tan vestimenta recorre estos días Europa. Sí, eurocicling podrá ser.

Resulta que por la tarde tengo la sana costumbre de ver deporte televisivo bien sean coches de Fórmula 1, carreras ciclistas, partidos de tenis, motos a velocidad de espanto y algo más.

Pues resulta que el final de la Vuelta a España de ayer, va y termina en Turín de Italia. Viene la duda. ¿El giro ahora? Como no entiendo algo o sea: nada, llamo a un amigo sabio a más no poder, deportevidente televisivo como yo y le pregunto.

-Jacobo, ¿el Giro de Italia no fue a principio de temporada?

-Sí.

-Entonces...¿ese final en Turín es de otra edición?

-No, es la primera etapa de la Vuelta a España de este año.

-¿Cómo?

Mi incertidumbre y asombro hace que me explique con detalle que lo mismo que este año el Tour francés empezó en los Pirineos catalanes, este año la Vuelta aquella de Bahamontes o Indurain tenga sus comienzos en otros países.

-Sí, por cuestiones económicas y... No pregunto más ya que el saber de J. abarcálo todo. O casi.

Visto así, entre bermudas, pantalones ciclistas y «revuelo» entre naciones por un motivo u otro, permítaseme soñar con una posible Vuelta Ciclista a Europa que será el no va más.