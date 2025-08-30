Fumar en terrasses
Joan Moyà Rayo
Després de la publicació en el seu diari de les manifestacions de la consellera de Salut, Manuela García Romero, que entre una de les seves principals obligacions està la de defensar l’interès general, i en la que es manifestava en contra d’aplicar la prohibició de fumar en les terrasses dels restaurants, i que, segons ella, siguin els restauradors, els que de manera voluntària puguin triar el que volen fer a les terrasses, que moltes d’elles estan a espais públics, pot ésser, la señora consellera es tendria que plantetjar dimitir i associar-se a Caeb Restauració, i des d’aquesta associació, segurament podria defensar millor els interessos dels restauradors.
És ben segur que la consellera, com a professional de la salut que és, sap perfectament que el fum del tabac és perjudicial per a les persones, però és més fàcil, i també és més covard, no manifestar-se en contra del restauradors i esperar que la seva feina li facin des de Madrid , és a dir : «Señores restauradores, nosotros no queríamos, pero el gobierno rojo de Sánchez, nos ha obligado a prohibir fumar en las terrazas a través de una ley Nacional contra el Tabaco».
Aquests són els polítics que actualment ens governen, que no crec que siguin els que ens mereixeríem.
Segons el periodista Matías Vallés, pareix que el col·legi de metges tampoc no ha estat valent amb aquesta qüestió.
