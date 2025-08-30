Cinco minutos: Hospital de Porto Cristo

Ayer día 21 de agosto tenia cita a las 19:40 horas con el médico en el hospital de levante de Porto Cristo. Debido a un atasco de coches en la entrada de la población que nos hizo retrasar -aunque habíamos salido con margen de tiempo- tuvimos que esperar unos minutos detrás de la larga cola de coches, que se movía lentamente como una procesión de semana santa, para poder llegar al hospital y aparcar.

A las 19:40 horas, justo aparcamos el coche y al entrar al hospital y llegar a la recepción pertinente, el reloj en el ordenador del mostrador marcaba las 19:45 horas -5 minutos tarde- y fue cuando la recepcionista me dijo que había llegado tarde y que el médico ya no me atendería.

A pesar de comentarle que tenía molestias en el tobillo debido a una torcedura y que me había tenido que acompañar con el coche mi padre que tiene 83 años, la recepcionista se limitó a decirnos que tendría que coger una nueva cita.

Por lo tanto, si usted tiene una cita en este hospital, salga con bastante tiempo de antelación, porque su reloj no tiene margen de error y es insensible e indiferente al bienestar de las personas, y tampoco suena su alarma cuando el facultativo acaba su turno laboral vente minutos antes y a ti te queda una hora de regreso a casa, sin haber sido atendido.