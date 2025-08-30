Aprovecho la ocasión
Margarita Nadal Tur
Ante el actual derribo del Hospital Son Dureta, me viene a la memoria los millones de historias personales que se han ido con los escombros de dicho derribo; historias de incertidumbre, de sufrimiento y dolor a veces irreparables y otras más amables, de esperanza, de superación y de vida; en resumen una síntesis de la existencia del ser humano, todo acaecido detrás de una alegre y bella estructura semicircular de color rosa y rodeada de pinos, que ya no existe. Pero este singular edificio también ha formado parte de la vida de miles de trabajadores que desde los distintos estamentos han desarrollado allí su labor, entre ellos mi madre que trabajó allí desde su inauguración hasta que se jubiló a los 65 años y cada día bendijo la suerte de poder trabajar en la que ella consideraba su casa.
La historia de mi madre no es más que una de las miles de historias sucedidas entre sus paredes, durante los 56 años de la existencia de Son Dureta.
Deseo que esta carta sirva de homenaje a todas las trabajadoras y trabajadores que desde su inauguración hasta el año 2011 en que se cerró el hospital y desde el más absoluto anonimato con su dedicación, esfuerzo y fidelidad a la institución, han contribuido a velar por la salud y el bienestar de nuestra comunidad.
