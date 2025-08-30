Sr Aguiló, excusa emocionalment el genocidi a Gaza?
Joan Janer i Amargós
Per començar, Sr. Aguiló.
L’atac del 7 d’ocubre de 2023 dut a terme per forçes de Hamàs a territori israelià (kibutz i terrenys previament anexionats), causant centenars de morts i segrestant a més de 200 ostatges, és un acte terrorista sense justificació. Israel, tenia i té tot el dret a defensar-se i perseguir els seus autors.
Ara bé, són tots els palestins membres de Hamàs i per tant han de ser tots eliminats ? Això no és genocidi ?
Al país en què vivim, i en els últims anys de vida del dictador, el grup armat d’alliberació ETA va causar moltes morts a diferents indrets d’aquest (també a Mallorca l’última, fa pocs anys), va ser perseguit i aparentment vençut sense necessitat d’eliminar el poble vasc (comparança a un altre nivell).
«Intel·ligencia emocional», com vostè qualifica el contingut de l’article d’un columnista d’aquest diari publicat fa uns dies denunciant el genocidi gazià, és el resultat de llegir notícies de membres de voluntaris sanitaris, descrivint les ferides per trets de bala al cap d’infants que anaven a cercar menjar? O veure les imatges donades per les cadenes de TV, captant el moment del bombardeig d’una concentració de persones en el lloc on anticipadament havien estat citades per l’exèrcit israelià per la seva seguretat ? Això és impotència enfront de l’odi.
Els palestins intenten defensar el seu «terròs» que de forma violenta i sense cap dret els hi es usurpat violentament pels «colons» de l’altra banda. Si la seva eliminació no es ‘Genocidi’, Netanyahu és un ‘assassí compulsiu’.
El fons del problema va més lluny de la formació dels Germans Musulmans (1987), és anterior a la I Guerra Mundial, quan Palestina formava part del Imperi Turc-Otomà. No s’ha d’oblidar que l’Estat d’Israel va nèixer el 1948 al finalitzar el mandat britànic de resultes d’acabar el Pla de la ONU, donant inici a una de les guerres àrab - israelià. La formació del actual Israel té com a referencia l’Irgun, organització paramilitar predecesora del partit nacionalista Likud (majoría de governs des de 1957). Sembla ser que el pla d’atac de Hamàs estava preparat feia un any i es creu que era conegut pel servei «d’intel·ligència de senyals» israelià que fou ignorat per un coronel responsable. Era l’excusa per respondre i iniciar justificadament la neteja ètnica?
- Las fuertes lluvias en Mallorca dejan inundaciones en Alcúdia
- Un fallo eléctrico de dos horas en el aeropuerto de Palma obliga a realizar los embarques con los autobuses jardinera
- Las tormentas descargan en el norte de Mallorca dejando inundaciones en Alcúdia y varias cancelaciones en Son Sant Joan
- Una vecina de 80 años de Santa Margalida, sin luz desde hace más de un mes: 'Voy a la playa para no asfixiarme
- La I Fira del Variat Mallorquí llega a Palma: consulta aquí su programa
- Esto es una puta mierda': polémica en Mallorca por el vídeo de un creador criticando la gastronomía de la isla
- Radar meteorológico | Alerta naranja en Mallorca: así llegan las tormentas
- Mallorca se dedica al ‘piraturismo’