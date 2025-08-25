Taxista indigno

19 de agosto. 20,10h. Delante del Alaska.

Me encuentro con un amigo, muy mayor, con bastón y serios problemas de movilidad. Está esperando un taxi y me invita a aprovechar su viaje.

Aparece uno y lo paramos. Cruzamos el paso de peatones, muy poco a poco.

Al llegar a la otra acera. Donde está, el taxi arranca suave hacia nosotros.

¡Iluso de mí pienso: tendrá el detalle de ahorrarnos unos metros de caminar!

Y ante nuestra cara de asombro pasa de largo y se larga.

Sólo veo una explicación, y que me perdone si pensé mal: uf, seguro que será para un trayecto corto y no me compensa, con la de turistas que hay por aquí...

Si fue por eso, no merece ser taxista. Deshonra a la inmensa mayoría de compañeros amables, eficientes, educados y muy respetuosos con la gente muy mayor o impedida.

Ojalá lo lea y reflexione.