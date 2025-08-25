Religión
Religión comparada y democracia: una memoria necesaria
Daniel Perelló Matheu
Matías Vallés advierte con razón de los riesgos de que la religión vuelva a invadir el espacio público, y apela a que la fe se viva «de puertas adentro». Conviene recordar, no obstante, que la religión no solo se redujo a esa intimidad: modeló también nuestras instituciones políticas, según la opinión de Karl Jaspers, entre otros, al hablar del siglo axial (VII a II aC), momento en el que surgieron las grandes tradiciones espirituales y filosóficas que aún hoy orientan la vida política y cultural. Desde su perspectiva, por tanto, lo religioso no fue un mero acompañante, sino el fundamento que posiblemente incidió también en la configuración de futuras concepciones políticas y culturales.
España y Alemania podrían ser un buen ejemplo de ello. En nuestro país, la alianza entre monarquía y jerarquía católica consolidó un modelo centralizado, donde el poder se legitimaba desde arriba y la fe actuaba como columna vertebradora de la unidad política. Alemania, en cambio, conoció la fragmentación tras la Reforma y el principio cuius regio, eius religio, que dio lugar a diversidad política y a un sistema federal cuyo reflejo actual es el Bundesrat, senado Alemán. Una configuración muy diferente a la española.
Por eso, enseñar religión en clave histórica y comparada no es catequizar, sino comprender cómo esos orígenes moldearon instituciones que todavía nos condicionan. Y, si atendemos al diagnóstico de Vallés, con su reproche a cierta izquierda «conversa» y su defensa de la religión vivida en privado, quizá el error fue suprimir esa enseñanza sin más y no reorientarla: sin dogmas, como cultura política. ¿No sería más democrático reconocer esa posible huella pública de la religión para discutirla con rigor, en vez de relegarla al olvido?
