Internacional
Una pau llunyana
Honorat Domènech Ferrer
Sembla que Rússia demana per posar fi a la guerra d’Ucraïna el reconeixement de la integració de les Repúbliques Populars de Donetsk i Lugansk, i de la de Crimea, dins la Federació Russa. Com a repúbliques,no com a simples autonomies.
És difícil que els europeus occidentals ho acceptin, i segurament optaran per continuar la guerra comprant ames, molt cares, per cert, als Estat Units per enviar-les a Zelenski, que bombardejarà les ciutats russes com fa ara. Sobre la seva efectivitat, però, podriem recordar l’opinió engoixada de l’alt comandament de la Wehrmacht el 1941, en plena ofensiva victoriosa contra la Unió Soviètica: «Destruïm un exèrcit, però tot seguit n’apareix un altre de nou en el seu lloc». La immensitat de Rússia fa que les accions atacants siguin gairebé com una gota d’aigua dins la mar.
Per la seva part, Rússia, que està guanyant la guerra, podria llançar una ofensiva contra Kharkov, una ciutat, tenc entès, de majoria russoparlant, almenys abans de la guerra, i després, o abans, qui ho sap, contra Odessa, de població mesclada però amb una important minoria russoparlant, i on es va cometre un dels pitjors crims contra els qui se sublevaren contra el «Maidan». A partir d’aquí es podria obrir una via de comunicació i subministrament fins a Transnítria, la regió de majoria russa a l’est de Moldàvia, que encara conserva, com és sabut, el sistema soviètic, d’empreses nacionalitzades i representació pel sistema de consells de treballadors i camperols,e ls «sòviets».
És una llàstima que Europa Occidental no aprofiti l’oportunitat que se li presenta ara d’acabar amb la guerra, però aquesta Europa del PP-VOX el més probable és que actuï irracionalment, tal com són ells.
