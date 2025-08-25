Gastronomía

Un milagro llamado Vida Meva

Pepín Vives Cilimingras

Palma

«Invitar a alguien es encargarse de su felicidad mientras esté bajo nuestro techo». Jean Anthelme Brillat-Savarin.

Un milagro sucede a diario en la calle dels Socors.

Se llama Vida Meva. Es el restaurante de Toni Martorell, cocinero, y su esposa Noelia, maître. Menú a 23 euros. Parece todo normal hasta que has comido allí. Yo lo he hecho una o dos veces por semana durante años. Cambia cada semana de menú y cada vez te sorprende. Sorprende la calidad del accueille de Noelia y su colaboradora, que te hace sentir un invitado más que un cliente. Y aquí comienza el milagro. Casi todos somos habituales el mismo día de la semana y nos saludamos los unos a los otros con cordialidad, casi como fuéramos de familia. Invitados. Toda esta magia se produce con la amalgama de la cocina de Toni. No busquen a un cocinero estrella que tanto abunda desde la fábrica de papanatas de Adrià. Tampoco una cocina regional insulsa. Sí una cocina repensada y oportunamente revisada por un cerebro y una sensibilidad poco comunes. Fíjense que raro, un cocinero cuya principal afición es cocinar. Nada está hecho al azar. La untuosidad de las cremas, la perfecta combinación de sabores y texturas (jamás olvida un crujiente, ni un contraste ácido y dulce). Puntos de cocción perfectos. Vajilla siempre sorprendente y oportuna. Postres hechos en casa, como el pan. Sorbetes sin un punto de hielo, pastelería de precisión. Tengo una larguísima experiencia como comensal cultivado y me es difícil encontrar algo mejor. He estado en restaurantes tres estrellas incontables veces. Lo que te da Toni por 23 euros está a años luz de los centenares largos de euros de sus facturas. La mayor relación calidad-precio que he conocido. Y todo esto hecho por un hombre solo en el servicio. Imagínense los que saben del oficio cuan perfecta y difícil tiene que estar hecha la mise en place.

Rindo honor a esta vocación cocinera que se transmite a la experiencia cliente-invitado. Cuando has comido mucho y bien, comer se convierte en una agradabilísima y excelsa rutina. La emoción es una rara sensación que aparece de vez en cuando comiendo. En Vida Meva se me han saltado las lágrimas unas cuantas veces. Rara avis.

