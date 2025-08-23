Sobre el tiempo en Mallorca
Ventura Catany
Le agradeceré que haga saber a sus lectores que el hecho de no tener temperaturas tan altas como en la península es debido al fenómeno del embat, que en Mallorca se produce cada día, básicamente en verano.
Entre las entre las 10 horas y las 11 horas, el mar, al estar más frío que la tierra, una corriente de aire va de mar a tierra lo que hace que baje la temperatura del medio ambiente y más tarde al revés, el mar se caliente y la tierra se enfríe. Pero además, tiene otra consecuencia: al ser dos corrientes opuestas, si hay un incendio, primero se quema en una dirección y, al revertir, se quema lo ya quemado, como ocurrió en Gabellí, nuestra finca de Campanet, creo recordar en el año 1951, que nos duró dos días el incendio por esta razón. Yo tenía quince años y viví intensamente lo que es un incendio de aquella magnitud.
