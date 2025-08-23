Foc i privatització. La motosierra!
Bernat Morey Colomar
L’Administració no ha de tenir beneficis, sinó pèrdues si vol ser justa. Ha plogut molt, sabem que farà calor i es privatitzen els serveis forestals de León (fins a 20 empreses)? «¡La motosierra!». Els resultats són a la vista. Amb la quinta part de les pèrdues dels incendis tendrien uns medis forestals forts i competents i sols s’hauria cremat la meitat. Igual tot.
Si a Mallorca sols tenguérem la meitat de morts covid respecte de Madrid, fou per mors les clíniques de «turistes». Ara es fixin amb el model de residències (el seu i el nostre). Fins i tot amb la mort juguen els miserables de la fruta libertad Ayusez. Pel sub- polític és fàcil privatitzar. Cobra igual o més, no ha de fer feina i se lleva responsabilitats. O això se pensa. I si ets Castella i Lleó, on fa segles que guanyen els mateixos cacics, imagina. «Ahí me las den todas!» Amb tantes estrades de doblers de fora com tenim els serveis públics, han de tenir pèrdues per atendre be a tot hom i aquestes s’han de compensar amb el turisme o d’altres negocis. Del contrari, els ciutadans perdem en atenció i renta. El foc no sols crema, com la covid, exposa també nostres misèries. Encara «te gusta la fruta?» Necessites «motosierra»? Ets masoquista o ets curt- pardal del tot?
