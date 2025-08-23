Ser cerilla
M. Dolores Vázquez Rovira
Si lo fuera -cerilla- pediría perdón. Puede arder-prender y quema. Arde parte de España estos días. Qué calor. Fuego. Humo. Ceniza. Muerte.
El fuego que es anterior a la Historia, nació en la Prehistoria con las dudas del cómo y el por qué. Frote entre piedras. Rayos perdidos en cualquier tormenta.
Llegó y se instaló en las vidas. Cerilla, mechero, vela, cualquier aparato dependiente de la electricidad.
Estos días de verano 2025, Castilla, León, de Galicia: Orense y Pontevedra, Asturias, Andalucia y así hasta abarcar casi toda la geografía española, amanece en muchos casos con el desastre ardiente de la jornada anterior. Bomberos, Guardia Civil, la U.M.E., voluntarios, pendientes de la fuerza del viento reinante que aviva las llamas según la dirección y fuerza con que quiera soplar-actuar.
No llueve.
El paisaje ardiente, rojo y humeante está instalado ya.
Hay que esperar.
Murieron animales. Varias personas no pudieron soportar el ardor en su cuerpo y se fueron ardientes al más allá.
Hace mucho calor. Me aso, es un decir, como usted mismo que lee el periódico.
Que pase pronto es mi deseo, a la vez que recuerdo la ferocidad de las llamas en el siglo pasado, que arrasaron na Burguesa, y lo vi desde la mar en Can Pastilla. Ardía el cielo mientras yo nadaba. Qué cosas.
