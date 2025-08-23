Calcetines, chanclas y achaques

Daniel Perelló Matheu

Binissalem

He leído con gusto la lista de «aniquiladores del sex appeal» de Mercè Marrero. Coincido en todo, «pero» ya he llegado a esa edad en que hablar de achaques es casi un deporte olímpico, por lo que quedo directamente descartado de su filtro.

Me ha llamado la atención el apartado dedicado a quienes, en ciertas situaciones, insisten en mantener los calcetines puestos. No porque lo haga yo, mi dignidad y mis pies siguen a salvo, sino porque basta asomarse a cualquier plaza o paseo para ver que esta «antítesis de la seducción» es, en realidad, tendencia juvenil. Adolescentes y veinteañeros lo lucen con tal aplomo que lo raro es no verlos en chanclas y calcetines.

Quizá el misterio del sex appeal no esté en lo que se quita, sino en lo que se lleva con convicción. Y en eso, ellos, y ellas, nos dan cien vueltas. Aunque el calcetín color carne es innegociable. A no ser, claro, que lo dicte la moda; en cuyo caso acabaré buscándolos en la farmacia, junto a las rodilleras y la simvastatina.

