Calcetines, chanclas y achaques
Daniel Perelló Matheu
He leído con gusto la lista de «aniquiladores del sex appeal» de Mercè Marrero. Coincido en todo, «pero» ya he llegado a esa edad en que hablar de achaques es casi un deporte olímpico, por lo que quedo directamente descartado de su filtro.
Me ha llamado la atención el apartado dedicado a quienes, en ciertas situaciones, insisten en mantener los calcetines puestos. No porque lo haga yo, mi dignidad y mis pies siguen a salvo, sino porque basta asomarse a cualquier plaza o paseo para ver que esta «antítesis de la seducción» es, en realidad, tendencia juvenil. Adolescentes y veinteañeros lo lucen con tal aplomo que lo raro es no verlos en chanclas y calcetines.
Quizá el misterio del sex appeal no esté en lo que se quita, sino en lo que se lleva con convicción. Y en eso, ellos, y ellas, nos dan cien vueltas. Aunque el calcetín color carne es innegociable. A no ser, claro, que lo dicte la moda; en cuyo caso acabaré buscándolos en la farmacia, junto a las rodilleras y la simvastatina.
- Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
- Mavi García, ciclista: «No quiero dejar el ciclismo porque no ganaré en la vida lo que ahora ingreso»
- Un oasis de lujo y silencio: así es la calle de Mallorca situada entre las tres más caras de España para comprar una vivienda
- Se abre la veda al alquiler turístico en Mallorca: El 1 de septiembre se ponen a la venta 650 plazas
- El teléfono del Consell para denunciar la oferta turística ilegal en Mallorca aparece como una inmobiliaria de alquiler vacacional
- Una vecina de Palma de 82 años que podría perder su casa: “Estamos luchando desde hace cinco años, esta es nuestra casa, aquí hemos vivido toda la vida”
- La misteriosa desaparición en Indonesia de Matilde, la antigua azafata afincada en Mallorca que dedicaba su vida a viajar
- Un escenario inmersivo, food trucks y dos artistas internacionales: así será el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut en Palma