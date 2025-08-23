Aullidos en la noche

Después del entregado y ruinoso comportamiento de nuestra representante Úrsula Von der Leyen ante Trump, en su propiedad escocesa de golf, dándose con un canto en los dientes por conservar las bragas. Bueno, pues, Europa tiene un grave problema, piensa uno, si no sabe distinguir entre abrupto rapto y fuga desvergonzada. Puede podrirse de vergüenza.

Porque donde no hay duda alguna, es que Trump y su panda tecnócrata, con cabida todos ellos en una sola limusina, juegan a ser «el Rey Sol» en una ‘gili mundilandia’. E ignoran que no hay pizca de integridad, en poseer una fortuna conjunta mayor, que la adquirida por la mitad inferior de la población de su país. Que profesan todos ellos un narciso y escatológico sadismo. Y andan zombis, presos de un piadoso complejo de Armagedón, en la apocalíptica misión de una religiosa y exhaustiva limpia general. Una tumba para todo palestino, por terrorista anhelo de su propia morada. Un destierro para cualquier oscuro cabrito, con salvaje instinto de migrar. Una piedra de molino al cuello de «lo progre». Por qué esperar a los tan rezagados últimos días de una tan predicada hecatombe terrenal.

Y esto, desde la emotiva sensibilidad de un zoquete aspirante a «rocinante 4x4», salteador de avicidas molinos de viento y abrumado por un vergonzante beneplácito, ante la babosa propuesta de un sumo carnicero de Israel, como es Netanyahu, a un destripe en cadalso público de la nobel paloma de la paz. Ver, para creer.

A pesar de todo, precisamente son las domésticas mascotas, (las primeras en presagiar con sus lastimeros aullidos, la proximidad de una catástrofe), las que han sorprendido , con una mordaz y caustica crítica a la política de Trump. Durante este verano y en EEUU, South Park, un inteligente y provocativo programa de animación, en la edición titulada Sermon on the Mount, ha tenido una audiencia sorprendentemente viral. Y, aunque le dan en el suelo y sin pomada, en realidad hay poco desperdicio, porque se lo llevan los demonios: «Su pene es pequeñito, pero su amor por nosotros es enorme».

Mariposas más insignificantes, alguien dijo, con un sutil aleteo pueden nutrir una lejana galerna. Amén, a ese escaso charco de esperanza.