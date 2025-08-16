Demasiada vertiente para tan poco canalón

Circular por la autopista del aeropuerto de Palma y por la vía de cintura, en cualquiera de sus dos sentidos, da mucho para observar y pensar durante las múltiples paradas forzosas que los conductores se ven obligados a realizar. Es desesperante cuando no se avanza y la velocidad máxima a la que uno puede aspirar es la segunda. Zigzagueos de coches y motos, intermitentes de parada, acelerones, frenazos bruscos y un sinfín más de situaciones tan incómodas como peligrosas.

Y dándole vueltas al problema, uno piensa que no es preciso ser arquitecto para saber que las superficies de las vertientes de las aguas de una casa deben guardar una estrecha relación con el tamaño de los canalones de recogida. Si colocamos un canalón poco dimensionado, el agua de la lluvia rebosará, al poco que llueva.

En las autopistas y autovías ocurre lo mismo. Las vertientes son los carriles de aceleración, la autopista o la autovía son los canalones de recogida y los coches son la lluvia. Cuando no llueve-véase poco tránsito-, no existe problema alguno; los carriles de aceleración (vertientes de recogida de aguas) no están congestionados y la autopista (canalón) es capaz de recoger los coches que van accediendo a ella y por ende el tráfico es fluido.

Por el contrario, si los carriles de aceleración van vertiendo coches y más coches a la vía principal, el colapso está servido, por mucho que se quiera poner remedio al tema de los atascos pintando cuatro carriles donde había tres o alargando los carriles de aceleración, que al final acaban por verter el «agua» al canalón poco dimensionado.

La solución definitiva debería pasar por reducir la superficie de las vertientes (carriles de aceleración) eliminando muchos de ellos-cosa totalmente imposible-; por sobredimensionar el canalón de recogida- aumentado considerablemente el número de carriles de la vía principal- cosa también inviable; o, por último, conseguir que llueva menos y esto se logra sólo reduciendo el número de vehículos que circulan por nuestras carreteras-solución posible, supongo que a un precio muy elevado económica y políticamente-.

No existe otra alternativa. Se nos podrá decir y prometer que se está arreglando el problema, pero quienes transitan por las vías principales de la isla día tras día, padecen desde años atrás, también en la actualidad y muy probablemente seguirán padeciendo en el futuro, las consecuencias de una Mallorca, absurda, irracional y espantosamente incómoda.

Dirigido a quien pueda sentirse aludido.