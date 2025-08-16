Infraestructures
Consideracions sobre el nou tren de Sa Pobla a Alcúdia
Alexandre Jaume Serra
1) Ningú a Sa Pobla i Alcúdia vol aquest tren excepte pot ser algun polític que vol prosperar. Per el seu ego personal i per poder passar a la posteritat volen fer un trenet o un tramvia. A n’els ciutadans no ens han consultat si volem tren o no.
2) Un tren que vagi de Sa Pobla a l´Estació Marítima del Port d’Alcúdia, a qui pot interessar? Aniràn de Palma al Port d’Alcúdia en transbordo a nel tramvia a l’Avinguda Pedro Mas Reus. Noranta minuts de tren. Els set mesos d’ hivern qui anirá amb el tren? La viabilitat econòmica es desastrosa.
3) Qui pagará el cost d’instal.lació? Tots els ciutadans. De Malloca? De les Balears? O d’Espanya? La paradoxa és que els diners que paguin els poblers i alcudiencs afectats directament serviran per pagarse a ells mateixos les indemnitzacions d’expropiació.
4) El camp de Sa Pobla quedarà definitivament degradat. Ja hi estava per la falta d’interés i ajudes institucionals i això serà el seu fi. La senyora Prohens diu que ja està decidit. Amb aquest tema només hi ha imposicions, greus perdues econòmiques, agrícoles, separació de territori i degradació del pobles afectats.
- “Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano
- Disputa inmobiliaria en Mallorca: “No somos estafadores, ella quiso comprar la casa de campo y conocía las condiciones”
- Luca Milojevic, hermano de Stefan, sale de la cárcel tras ser detenido en la operación de blanqueo al pagar la fianza de 10.000 euros
- El mapa de los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca
- Las discotecas de Mallorca ponen fin a la apertura diaria el 1 de septiembre tras una «mala» temporada
- Jagoba Arrasate se estrena como botillero en el Frontón de Sineu
- Los jóvenes alzan la voz contra el TIB: “Los mallorquines no podemos volver en bus a casa por la noche, pero los turistas pueden ir al aeropuerto de madrugada”
- El derrame de un camión que transportaba estiércol rumbo a la granja avícola genera fuertes molestias a los vecinos de las urbanizaciones de Llucmajor