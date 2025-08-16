Carrers, lliures de cans?
Andreu Carrió i Català
Davant l’espantós espectacle dels nostres carrers i voreres plenes d’excrements i pixum de cans i cusses especialment a les façanes, per tot arreu, sembla un mal somni, però que és ben real. Anys van passant, merda i pixum de cans augmentant
És de justícia no generalitzar, també vull fer notar que n’hi ha que repleguen els « seus» excrements i molts pocs que duguin la corresponent botella. Però alguns n’hi ha.
El incivisme dels seus propietaris va en augment, ni es molesten a dur la botella de desinfectant obligatori, ni bosses per recollir els excrements (son ben seus) els durs i els clars ni els papers del seu corresponent animal.
Crec que no hi ha cap llei que digui que els cans poden, o, tenen dret a pixar a les façanes i defecar damunt les voreres, a vegades damunt els portals (com han fet algunes vegades al nostro).
Son les voreres per allà on caminam les persones , i pensem quan son els nostres fills/es petits o nets/es, qui no s’ha empastissat les sabates quan hi ha poc llum, o és de nit, o perquè no prestes atenció allà on trepitges.
Jo som amic dels animals, pens que en cas dels cans, que sense cap dubte poden ajudar a alleugerar la soledat, o, per companyia i d’altres menesters, però tenen la seva naturalesa son sers lluïres.
Per llei els cans haurien de ser passatgats fora dels nuclis urbans per camins de terra i camps públics, i si els duen per camins asfaltats ( com també fan ) recollir els excrements , perquè les persones que empren els mateixos camins per anar a caminar puguin gaudir del paisatge i no haver de tenir la mirada fitxa a terra per si del cas.
Tornat als carrers, el pixum i la fenta dels cans s’ha convertit amb una epidèmia nauseabunda que posa en perill la salut de les persones i això no es pot normalitzar.
En tot cas, els qui creuen que els cans tenen dret a fer les seves necessitats als carres, una alternativa seria, primer emprar els seu portal o, façana, el seu pati, terrassa, o , balcó. Això contribuiria a reduir bastants conflictes. I tindríem els carres més nets.
Els carres no son femers dels cans, i la immensa majoria no tenen cap arbre amb un trosset de terra per absorbir al manco el pixum, es quedaria la pudor, ambient normal dels carrers. Carrers que segueixen sent deserts d’asfalt . Lo dit, carrers, lliures de cans? Per responsabilitat de tots ens convé respectar-nos i conviure junts i no haver de preguntar-nos, carrers...?
