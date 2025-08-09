Recepción real en Marivent

El verano 2025/ en calendario real/ ya ha tenido en Marivent/ su festejo y realidad.

Don Felipe con Letizia/ Doña Sofia y sus nietas/ dejaron en la velada/ su gran porte y gentileza.

Leonor y Sofía de largo/ el Rey con su guayabera/ mostraron en el palacio/ elegancia con realeza.

Fueron muchos invitados/ atentos al saludar/ dar la mano con soltura/ o su cabeza inclinar.

Los anfitriones tuvieron / la oportunidad de ver/ guayaberas en los ellos/ y en las ellas mucho más.

Después ya siguió la fiesta/ con viandas y bebidas/ en los hermosos jardines/ mientras el sol se ponía.