Recepción real en Marivent
M. Dolores Vázquez Rovira
Palma
El verano 2025/ en calendario real/ ya ha tenido en Marivent/ su festejo y realidad.
Don Felipe con Letizia/ Doña Sofia y sus nietas/ dejaron en la velada/ su gran porte y gentileza.
Leonor y Sofía de largo/ el Rey con su guayabera/ mostraron en el palacio/ elegancia con realeza.
Fueron muchos invitados/ atentos al saludar/ dar la mano con soltura/ o su cabeza inclinar.
Los anfitriones tuvieron / la oportunidad de ver/ guayaberas en los ellos/ y en las ellas mucho más.
Después ya siguió la fiesta/ con viandas y bebidas/ en los hermosos jardines/ mientras el sol se ponía.
