Parada de taxis
Sebastiana Sabater Simó
Palma
Acabo de sufrir un suceso de película de cabreo.
Estaba en la parada de taxi de las avenidas, cerca de la Escuela Graduada, esperando un taxi. Aleluya, viene uno pero cuál es mi sorpresa, que pasa de largo, eso sí muy educada me ha saludado.
Vienen tres más, libres, lo mismo pasan de mí. Incluso uno me hace una peineta.
Voy al bus, qué remedio. Pero con una tristeza e impotencia de padre y señor mío.
Ya veremos si hacen lo mismo cuando llegue el invierno y cojan frío en las paradas.
- Los chiringuitos de Mallorca advierten de que no hacen el agosto: “La ocupación continúa por debajo del nivel óptimo”
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol: 200 euros y la retirada de dos puntos
- Despiden a un trabajador de una hotelera en Mallorca tras quejarse en redes sociales con el uniforme puesto
- Dos turistas dan una brutal paliza a un hombre de 71 años y a su nieto en Calvià
- “Alguien tenía que decirlo”: la opinión de un catalán sobre el mallorquín se vuelve viral
- Marivent creó la Familia Real
- Los padres de una niña responsabilizan a Salud de la muerte de su bebé por la tardanza en el traslado hospitalario