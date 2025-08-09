Parada de taxis

Acabo de sufrir un suceso de película de cabreo.

Estaba en la parada de taxi de las avenidas, cerca de la Escuela Graduada, esperando un taxi. Aleluya, viene uno pero cuál es mi sorpresa, que pasa de largo, eso sí muy educada me ha saludado.

Vienen tres más, libres, lo mismo pasan de mí. Incluso uno me hace una peineta.

Voy al bus, qué remedio. Pero con una tristeza e impotencia de padre y señor mío.

Ya veremos si hacen lo mismo cuando llegue el invierno y cojan frío en las paradas.