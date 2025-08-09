Eternamente Yolanda

Bernat Morey Colomar

Santa Eugènia

Ay Yolanda. Díaz del Cid. Campeador. Per suposat que un fuster i una kelly han de poder ser diputats. I poden. Però amb formació adient. Aquest és el problema avui. Un jutge o un metge, han d’estudiar anys per a exercir amb dignitat. I no ho fan per que si, estudien per servir. Han de decidir coses importants i han de tenir cintura per a formar- se tota la vida. No greix mental. Mentre, i curiosament, no se necessiten estudis per a ser polític i aquest és el problema. Hi hauria d’haver formació per a exercir la funció pública i qui vulgui, que se formi. Si la tercera part dels diputats fossin elegits anualment i per sorteig entre voluntaris formats molts cínics cans- ditats esbirros de partit que no han fet feina mai més que de barruts comediants s’haurien de posar les piles i formar-se també. Al manco en vergonya. Molts polítics avui son votats per que no queda més remei sabent com sabem tots que són el pitjor de cada casa. I vaja si ho demostren.

