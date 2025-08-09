La otra cara de las listas de espera

Al no haber recibido la carta correspondiente, que le enviaban cada dos años, y tras más de quince días llamando al IB-SALUT, mi mujer consiguió contactar con ellos y que le dieran cita para una mamografía. Relativamente poco tiempo después de hacérsela le enviaron una carta comunicándole que los resultados eran negativos. Hasta ahí (si olvidamos el tiempo y los nervios perdidos al teléfono), bien.

Un mes y medio después de habérsela hecho, le enviaron un mensaje citándola... para hacerle una mamografía. No sólo eso, sino que, siendo ciudadana y residente en Palma, la prueba debía realizarse tres días después en el hospital Can Misses de Ibiza. Varias veces durante esos tres días intenté anular la cita, pero el teléfono de contacto no lo coge nadie y me resultó imposible hacerlo a través de su página web.

Excma. Sra. García Romero: Estoy convencido de que, ostentando el cargo de Consellera de Salut, tiene usted las aptitudes y herramientas necesarias para arreglar este tipo de problemas. Usted o alguien de su equipo. Si no es así, la conclusión es obvia.

Política