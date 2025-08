"Quousque tamdem" Israel abusaràs de Gaza i de la nostra paciència

Fa dies que me rondeja una mescla de ràbia, pena, esglai, desconhort, impotència...davant la injustificable, inhumana, criminal i persistent matança, destrucció i opressió que un Israel, envilit i depravat, du endavant damunt l’indefens poble de Gaza, indecentment recolzat pel desvergonyit Trump coautor del genocidi i la complicitat del silenci de la «cristiana, pacífica i democràtica» Europa i molts de països, fins i tot àrabs, que miren la feta impassibles amb aquell mallorquí «que en som jo de la mort d’en Berga», o amb aquell «mal d’altres rialles són». Una ONU impotent, sanada per les grans potències, escanyada escaïna inútilment i el Tribunal Internacional fermat amb una trava curta espera que li entreguin el genocida autor de tots els crims possibles de guerra, per jutjar fets condemnables prou evidents, que fa temps que veiem cada dia i que duen a la protesta als carrers a milions de persones horroritzades i escandalitzades per tot arreu demanant que s’aturi aquest aterridor desveri de sang, injustícia, humiliació i indignitat. Un cap d’Israel tengué la desvergonya de dir sense manies: «matant els nins, aconseguim eliminar a futurs terroristes». Dins aquesta lògica, matem les dones i ja no tindran terroristes; és la profilaxi de «morta la cussa, morts els quissons». Els adjectius resulten esquifits i insuficients per descriure la dramàtica realitat que viu Gaza, per expressar els sentiments que provoca i qualificar el miserable comportament dels governants d’Israel.