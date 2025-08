No exagerem

Veig que hi ha gent que s’indigna profundament pels casos de corrupció política. Tenc la sort de no compartir aquest sentiment de forma exagerada, perquè, pens, en el col·legi m’ensenyaren que l’home és pecador. Que som homes i no àngels. O millor, que som àngels sotmesos a fortes temptacions.

Part d’aquesta exageració podria venir del puritanisme anglosaxó, cada vegada més influent en les nostres societats. Tots recordam, supòs, el cas del fiscal nord americà que es va passar anys tractant d’aclarir si el President Clinton havia tingut sexe oral amb la becària Mònica Levinsky. No record si al final ho va aclarir o no, però sí que conseguí que el «morbo» s’estengués per tota la societat americana, de manera que moltes jovenetes es dedicaven a menjar «perdiuetes» dolces davant els seus pretendents.

Aquí no hem arribat tan enfora i encara sabem que som terra i a la terra tornarem, excepte alguns, i esperem que siguin molts, a qui els serà concedir d’entrar «en el repòs d’un lloc lluminós, d’un lloc verdejant, d’un lloc de frescor, on no hi ha sofriment, ni dolor ni gemecs». O sigui, a la Jerusalem de Dalt, que deia Pau de Tars, a la Ciutat Ideal, que és al Cel i no a la terra, encara que tinguem l’obligació d’intentar construir-la també aquí baix.

No es tracta de no castigar els delictes, evidentment que sí. Es tracta només de tenir un mínim de comprensió, o com deia el dramaturg romà Terenci, d’origen cartaginès, que abans havia estat esclau i que sabia què era el patiment: «Res d’humà no m’és estrany».