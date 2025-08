Els que encara hi són

Fa més de quatre anys que treball com a psicòleg en una residència de gent gran. Cada dia tenc el privilegi de parlar amb persones que han viscut guerres, migracions, fam, silencis i resistències. Homes i dones que s’han passat la vida remenant pedres i sembrant camps i amb les mans esquerdades pel temps i el treball. Que han criat fills, han enterrat amics i han vist canviar el món tres o quatre vegades.

I tanmateix, quan arriben a vells, la societat els gira la cara.

Tenc un resident -amic, i també company d’escriptura en aquest mateix diari- que sovint parla de cultura, de memòria i d’identitat. I no puc deixar de pensar que, mentre discutim si una paraula és més «nostra» que una altra, oblidam les persones que encarnen tota aquesta memòria. Ells són el diccionari viu, les rondalles sense llibre, l’arrel fonda del que som.

Però la vellesa no ven. No fa vídeos virals, no omple stories, no inverteix en borsa ni fa crossfit. No té pressa. No competeix. I per això incomoda. Ens fa de mirall i no sempre ens agrada el que hi veim. Davant això, preferim apartar-los, oblidar-los, convertir-los en «usuaris», en càrregues, en noms en una graella de torns.

A Mallorca ens agrada parlar de tradició i de poble, però sovint ho feim de manera decorativa. Convertim la cultura en disfressa, però deixem sola la padrina que ens va ensenyar la cançó. I això ens hauria de fer mal.

El maltractament institucional no és només el que surt als diaris. També és aquest silenci. Aquesta indiferència. Aquesta absència de mirada cap als que encara hi són, i que tenen molt per contar si ens aturam a escoltar-los.