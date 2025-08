Què diu la President del Govern, la foto i les conseqüències

La Presidenta a una de les nombroses entrevistes als mitjans públics: no puc imaginar que els aldarulls Torre Pacheco puguin ocórrer a Balears. Pel que observ al carrer i l’evolució de la seva política, no puc compartir el seu missatge «tranquilitzador». Recordem que els aldarulls han estat promoguts i protagonitzats per individus de l’extrema dreta. La seva intenció és fomentar l’odi als immigrants i els seus descendents, atribuint-los la causa de tots els mals. A la manera dels nazis. Amb la submissió del PP l’extrema dreta ha guanyat força i arrogància. I tallen el bacallà.

A una de les fotos amb les que apareix als mitjans, la Presidenta amb eufòria, abraça un diputat de Vox. Aquest és el que, amb somriure malèvol, es va delectà observant als manifestants acordonats per la policia davant l’entrada del Parlament, mentre fumava un xigarret. Es la foto dels socis que es feliciten. La presidenta per aconseguir els pressupostos que s’incrementen un 2 per 100 i un Decret que permet la construcció a les zones rústiques de l’entorn de les ciutats. Una mesura que ha provocat l’alarma a milers de ciutadans que vivim als barris perifèrics, ja que les conseqüències de l’urbanisme salvatge desbaraten les comunitats, el nostre futur i el dels descendents.

També desbarataran el futur dels polítics del PP. La Presidenta ha arrasat els límits i els drets dels ciutadans, posant-se a l’altura de J. Matas i J. R. Bauzà. Com ells, pagarà pel despreci cap als ciutadans que la votaren pel càrrec i que pagam el seu sou.