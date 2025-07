Morir per una idea

El proper dia 5 d’agost es compleix l’aniversari de l’afusellament de les «Tretze Menors» o «Tretze Roses» el 1939 al Cementeri de l’Est de Madrid. Eren tretze al·lotes d’origen senzill (modistes, cosidores, etc) que havien intentat posar en marxa una altra vegada les Joventuts Socialistes Unificades (comunistes), en un acte de gran valor enmig del terror de l’ocupació de la ciutat des de l’abril. Algunes companyes de reclusió recordaven com les havien vistes sortir pel pati amb el cap alt, de dues en dues, vigilades per tres guàrdies civils cada parella. Entre els testimonis presencials de l’execució hi havia un jove oficial que més tard es faria famós: Manuel Gutiérrez Mellado, que participava en la instrucció del procés separat contra altres tres presos de la secció militar de les JSU que havien fet una emboscada contra un coronel de la Policia Militar de l’Exèrcit d’Ocupació (aquest era el seu nom, no anaven amb eufemismes), amb el resultat de tres morts, i que, naturalment,també serien afusellats, després d’haver sofert terribles tortures. Un altre personatge que seria famós posteriorment i que prengué part en aquest segon procés fou Carlos Arias Navarro, futur president del govern el 76.

Conten que una de les menors no va quedar morta per la primera descàrrega i que va cridar als seus botxins. «A mi no me habéis matado!», que aviat acabarien la feina. Un poc abans de les menors també foren afusellats el mateix dia 56 membres masculins de les JSU. Les preses de la presó femenina de «Las Ventas», a 500 metres del cementeri sentien les descàrregues i comptaven els tirs de gràcia. «Un, dos, tres, quatre...».

Les víctimes estaven serenes, i en les seves cartes d’adéu als seus familiars els deien que recordassin que no morien per cap crim ni delicte, sinó per una idea, i que confiaven que en el futur el seu sacrifici no seria oblidat.