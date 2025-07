MAquest estiu el destí m’ha fotut una bona potada als sentiments. Resulta que fa unes poques setmanes, vagi per endavant que el temps vola, vaig poder llegir en aquest diari un fantàstic escrit elogiant el transport sostenible. Estava signat per un company dels meus anys universitaris a la presumpta i costurera Universitat de les illes Balears, parl dels anys noranta del segle passat. Allà vaig conèixer Marc Masmiquel del qui després vaig perdre la pista durant tres dècades malgrat havia demanat algunes vegades per ell a un conegut comú professor de filosofia. El fet és que me va encantar el seu text i el vaig retallar i arxivar per passar-lo a classe en començar el curs. Pensava, mentre el llegia, que hauria de retrobar-me amb Marc o, al manco, aconseguir el seu número de telèfon per tal de felicitar-lo. Era una bona excusa per una retrobada malgrat només fos telefònica. Ignor quin temps feia que enviava textos al suplement Bellver però em vaig marcar el propòsit de tenir-hi esment per fer-me’n seguidor. Estic totalment desconectat de les xarxes socials, és una llàstima potser però ho he triat així. Aleshores, un parell de dies després, llegint el Diario de Mallorca en a la meva cafeteria- cervesseria habitual, me trob amb la necrològica de Marc. Crec que en l’edat que el vaig conèixer molts volíem canviar el món però pocs com Marc continuaren de valent en la lluita. Una anècdota que vull compartir és que quan es va designar Palma com la seu de la Universiada anàrem tres o quatre estudiants de lletres al centre cultural de Sa Nostra al carrer Concepció on uns estufats tecnòcrates, publicitaven l’efemèride amb tota casta d’elogis i promeses de futur envejable per a la societat mallorquina. Marc agafà la paraula des del públic i els amollà una diatriba fabulosa, impressionant. Digué, ho record ara amb total nitidesa, que a Mallorca el que mancava eren olimpiades morals. Els tecnòcrates giracassaques han seguit mamant de la mamella i en Marc ens ha partit. Moral pública a Mallorca? Abans figueres de moro a l’Antàtida. Bé Marc, només et puc dir que em sap greu no haver pogut compartir més curolles amb gent com tu i aquell dia quan vaig saber que ja no ens retrobariem mai més en el bar enrevoltat de parroquians que han desertat de la política però, ai las! voten majorment a Vox vaig fer una canya en honor teu. Salut camarada, quin fred al cor batualnan amb aquesta calorada!