S’ha perdut el seny mallorquí

Escric aquestes línies com a veïnat de Son Sardina, com ho podria fer d’Establiments, es Secar de la Real o altres indrets.

No entenc que si a Palma hi ha sol urbanitzable, i l’Ajuntament està governat pel mateix partit que el Govern, com no poden treballar junts? Per aprofitar primer aquests espais ja qualificats abans de voler prendre aquesta decisió tan traumàtica i desastrosa.

Als voltants de Palma encara queden petites zones agrícoles i verdes que les condemnen a desaparèixer, en lloc de conservar-les i protegir-les.

La Sra. Prohens i el Sr. Sagreras són tots dos de Campos, vaig sentir per TV que són amics des de la infància i conèixen perfectament el que és tenir «sentiment de poble», un sentiment molt humà que volen condemnar construint a aquestes zones rústiques i perifèriques de Ciutat. Aquest sentiment de poble i sentiment de pertànyer a un lloc s’ha de preservar si volem mantenir la nostra cultura mallorquina.

És ben cert que fan falta vivendes «econòmiques» però el remei no ha de ser mai pitjor a la malaltia. Jo no som qui per dir el que han de fer, però modificant algunes lleis ja es podria comptar amb vivendes que actualment estan buides o «mal ocupades» i si hi sumam noves construccions a zones urbanes lliures ja en tendríem moltes més.

No hem de perdre de vista que som una illa amb territori i recursos molt limitats que caldria frenar fort el creixement si no volem morir ofegats pel ciment.

Per tant jo els demanaria que hi posin un poc de seny, perquè aquesta terra que hem heretat dels nostres pares i padrins la poguem deixar als nostres fills i néts el més decent possible.