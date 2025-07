El Peugeot de Pedro Sánchez

Son tantas las noticias y opiniones vertidas cada día sobre quien pagó el Peugeot y demás gastos de Sánchez durante la reconquista del liderazgo en el PSOE que acabo de recordar que yo también financié aquella aventura durante las navidades de 2016.

No sé cómo llegó a mi teléfono móvil, pero sí supe que los del PSOE de un pueblo de Valencia ofrecían participaciones de un número de la Lotería de Navidad de aquel año y decidí comprar una, o quizás dos. Las emitieron, expresamente, para ayudar a Sánchez en su periplo. Mi familia es testigo.

Me sorprende sobremanera que alguien como Sánchez, que según Feijóo ha conseguido realizar su sueño juvenil de presidir el Gobierno gracias al eterno y siempre lucrativo negocio de la prostitución, pretenda prohibirla. ¿No cree don Alberto que eso sería como matar la gallina de los huevos de oro? ¿Y no cree también que Pedro demuestra que pone sus convicciones, no pecaminosas, por cierto, por delante de sus supuestos intereses personales?

Ahora casi me arrepiento, o no, de haber recordado aquella Lotería de Navidad. Como se entere Feijóo y a Sánchez, con Casablanca en la memoria, le dé por ilegalizar el juego en España, el gallego multiplicará sus tonterías verbales y el madrileño se terminará adueñando de todos los casinos. Sin salir del Palacio de la Moncloa, por supuesto.