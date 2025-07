Enhorabona Algaida

Molt be per Algaida a l’hora de trobar un solar pel futur institut. Pèssima la Conselleria sempre. IBISEC sols empra 7000m2 per un Institut de 400 alumnes. Una quarterada? Com poden tenir adolescents acaramullats d’aquesta manera, sense patis, sense pistes, sense espais per jugar just quan són un sac d’energia? Com volen així que rendeixin? Dins quin cap cap aquest disbarat? Volen fer fracassar ESO i ho estan ben aconseguint. Algaida ha aconseguit quasi dues quarterades. N’haurien volgut més però ja és molt més del que se demana. Enhorabona doncs. Els adolescents algaidins no seran tan de pinso i si més de fiques seques. És la diferència. Per això la Dreta se dedica amb sanya a desfer la Educació Física, la Música o la Filosofia. La formació integral sols ha de ser per a les élites que la puguin pagar. On s’ha vist mai que un trist al·lotet de barri (o de poble un temps) pugui destacar igual que els seus quissonots. O que els guany! Uns pijos i altres miserables. Uns Kefes i mequetrefes i altres esclaus. Tot com toca. Tot en ordre. Gent d’ordre.