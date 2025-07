Al morir el dictador, empezamos a oír y comentar la entrada de España a Europa. Algunos se preguntaban cuál fue la génesis de su formación. No tenía idea. Tuve la suerte de conocer un político y me comentó que los europeos(humanistas, políticos, cristianos, masones etc.), tuvieron «conciencia histórica», pregunté que significaba , lo primero que me dijo era que parecía mentira que no tuviera idea de dicho concepto. Después explicó que a través del tiempo se dieron cuenta que Europa debía terminar los enfrentamientos de religión y hallar una solución para convivir en paz. Desde aquel día jamás se me ha olvidado.

Al morir el dictador las fuerzas políticas, iglesia, intelectuales,empresarios etc. entendieron que España debía terminar con el enfrentamiento entre hermanos y conseguir las libertades y derechos a través de la de democracia liberal. Conciencia histórica.

Después de cincuenta años del fallecimiento del dictador, muchas ideas y nombres de la segunda República han sido recordadas y ha servido de ejemplo en la transición.

Después de ver y oír el último debate en el Parlamento, parece que la política ha entrado en bancarrota y nadie se da cuenta de la transición que según algunos fue modélica(?), sin recordar pasados históricos que tanto sufrimiento hemos padecido, olvidando las palabras de políticos y la mayoría de españoles que desean el dialogo y no el enfrentamiento.

Manuel Azaña pronunció una frase profética que sigue vigente, de la necesidad de «Paz, perdón y piedad». Ya que parece que algunos tienen poca memoria y los jóvenes desconocen nuestro próximo pasado.